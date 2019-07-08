مجلس الديوانية يصوت على اعتبار قرارات المحافظ المقال ونائبه غير قانونية وملغاة

صوت مجلس محافظة الديوانية، الاثنين (08 تموز 2019)، على اعتبار قرارات المحافظ المقال سامي الحسناوي، ونائبه غير قانونية وملغاة.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس المجلس حيدر الشمري، في بيان أن "مجلس الديوانية صوت بأغلبية أعضاءه الحاضرين في جلسته الاعتيادية لهذا اليوم على اعتبار كافة القرارات الصادرة من السيد المحافظ المقال الدكتور (سامي الحسناوي)ونائبيه و مدير عام التربية (عقيل الجبوري)المقال غير قانونية و ملغاة".

وكان مجلس محافظة الديوانية، صوت الخميس (27 حزيران 2019)، على اقالة المحافظ سامي الحسناوي، بعد أن صوت على عدم القناعة بأجوبة المحافظ خلال جلسة استجوابه.

وقال مصدر صحفي إن 15 عضواً من مجلس محافظة الديوانية قد صوتوا على اقالة المحافظ سامي الحسناوي من منصبه من اصل الاعضاء البالغ عددهم 28.

ولفت الى أن المجلس صوت على تكليف النائب الثاني لمحافظ الديوانية، مالك الحسيني بتولي منصب المحافظ بالوكالة.