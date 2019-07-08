القانونية النيابية: بالامكان اقالة اي سفير عبر البرلمان دون الرجوع للحكومة

كشف النائب عن اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، الاثنين (08 تموز 2019)، عن إمتلاك البرلمان صلاحية إستجواب وإقالة أي سفير لا تنطبق عليه معايير وزارة الخارجية.

وقال همزة في حديث صحفي إن "مجلس النواب يمتلك الصلاحية المطلقة، بالتصويت على تنصيب اي سفير لا تنطبق عليه الشروط والمعايير التي تضعها وزارة الخارجية، باعتبار أن منصب السفير من الدرجات الخاصة".

وأضاف أن "هنالك معايير خاصة في ترشيح وتنصيب السفراء، لا بد أن تعتمد في اختيار الشخصيات لهذه المناصب، منها كفاءته العلمية وسيرته الذاتية بالتمثيل الدبلوماسي".

ويأتي هذا الحديث في الوقت الذي طالبت كتل نيابية باقالة السفير العراقي في واشنطن على خلفية تصريحات له تحدث فيها عن التطبيع مع اسرائيل.