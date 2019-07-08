ديالى.. فلاح ’’بسيط’’ يحبط خطط خلية داعشية ويطيح بمضافتها

أعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، اليوم الاثنين، ضبط مضافة تابعة لخلية في تنظيم داعش الارهابي كانت تخطط لهجمات ارهابية، بناءً على معلومة قدمها "فلاح بسيط" شمال شرقي بعقوبة.

وقال العبادي في حديث صحفي إن "فلاحا متواضعا قدم معلومة مهمة لمفرزة أمنية عن حركة مشبوهة في أحدى البساتين بمنطقة السادة (12كم شمال شرق بعقوبة)، فتم على أثرها تشكيل فريق أمني مشترك لجمع المعلومات قبل أن يتم إعطاء الضوء الأخضر بمداهمة البتسان".

وأضاف، أن "القوات الأمنية عثرت على مضافة كبيرة داخل البستان تضم عبوات ومتفجرات وأعتدة مختلفة الأنواع، وكانت تؤمن ملاذا لخلية نائمة مرتبطة بتنظيم داعش الارهابي تخطط لشن هجمات بهدف ارباك المشهد الأمني واثارة الفتن والفوضى"، مؤكدا أن "تعاون الأهالي مع الأجهزة الأمنية عامل مهم لتعزيز الاستقرار ودرء مخاطر التنظيمات المتطرفة".