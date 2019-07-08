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وزير الداخلية: حماية السفارات والبعثات من اهم مهامنا ويجب تنفيذها بتفان واخلاص


أكد وزير الداخلية ياسين الياسري، الاثنين (8 تموز 2019)، أن حماية السفارات والبعثات من أهم مهام الوزارة، فيما أشار الى ضرورة تنفيذها بتفان وإخلاص.

وقال الياسري، في بيان نقله مكتبه الإعلامي،  إن "حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية واحدة من أهم المهام المناطة بعمل الوزارة"، مبيناً أنه "يجب تنفيذ هذا الواجب بكل تفان وأخلاص لأنه يبين الوجه الحضاري للبلد".

وبين المكتب الإعلامي، أن "تصريح الياسري جاء خلال زيارته مديرية حماية السفارات التابعة لمديرية حماية المنشآت والشخصيات، كما وجه المنتسبين بعدد من التوجيهات التي تصب في تطوير العمل".

وكان الياسري، قد شدد الجمعة (28 حزيران 2019)، على أن أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية خط احمر لا يسمح بتجاوزه، فيما أمر بتشكيل مجلس تحقيقي بحق أمر لواء قوة حماية السفارة البحرينية، على خلفية اقتحامها من قبل بعض المتظاهرين تنديداً بصفقة القرن.

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