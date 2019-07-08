تفكيك اكبر شبكة لتزوير الوثائق الرسمية في ديالى

اعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، الاحد، عن ضبط اكبر شبكة لتزوير الوثائق الرسمية داخل المحافظة.

وقال الحسيني في حديث صحفي ان "فريق امني مختص بقيادة مدير الاستخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى العميد علي السوداني نجح من الاطاحة باكبر شبكة لتزوير الوثائق الرسمية في ديالى".

واضاف الحسيني، ان "الشبكة كان بحوزتها اختام لمختلف الوزارات والهيئات والموسسات الحكومية بالاضافة الى وثائق لعمل معاملات تقاعدية لارهابيين بالاضافة الى هويات الاحوال المدنية خالية من الاسماء".

واشار الحسيني الى ان "العملية تاتي ثمرة جهد امني استمر فترة طويلة من المتابعة والرصد الميداني قبل اعطاء الضوء الاخضر في اعتقال افرادها مؤكدا بان نتائج العملية سيتم اعلانها قريبا جدا".