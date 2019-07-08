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الحشد الشعبي يعلن تدمير عجلة لـ"داعش"الارهابي ومقتل من فيها غرب الموصل


اعلنت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، تدمير عجلة تابعة لتنظيم "داعش" الارهابي غرب لموصل ضمن عملية "ارادة النصر".

وقال موقع الحشد في بيان ، إن "اللواء 44 بالحشد تعقب عجلة تحمل احادية تابعة لعناصر التنظيم الارهابي في محور غرب الموصل"، مبينا ان "مقاتلي اللواء تمنكوا من تفجير العجلة وقتل من فيها".

يذكر ان الحشد الشعبي والجيش انطلقوا امس الاحد 7/ 7/ 2019 بعملية "إرادة النصر" لملاحقة ارهابيي "داعش" في الصحراء التي تربط محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين بمساحة تزيد على 30 الف كم2 وصولا للحدود العراقية السورية.

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الحشد الشعبي يعلن تدمير عجلة لـ"داعش"الارهابي ومقتل من فيها غرب الموصل
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