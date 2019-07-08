الأمين العام لمجلس الوزراء يؤكد أهمية الحفاظ على القصور الرئاسية

اكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الاثنين، على أهمية الحفاظ على القصور الرئاسية التي مثلت جزءاً مهماً من تاريخ العراق، لافتا الى أن مسؤولية الحكومة تكمن في الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وقال المكتب الاعلامي للغزي في بيان إن "الأمين العام ل‍مجلس الوزراء السيد حميد الغزي ترأس، اليوم، إجتماع اللجنة المختصة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة لحصر القصور الرئاسية في مختلف محافظات البلاد، وتحديد عائديتها والجهات الشاغلة لها".

وأضاف الغزي، أن "اللجنة استعرضت جهودها خلال المرحلة الماضية والزيارات الميدانية التي أجرتها الى القصور والمنشأت التابعة، في عدد من المحافظات، الى جانب التقارير والمسوحات التي أشرت الوضع القانوني للأراضي المشيدة عليها".

وتابع، أن "المجتمعين خلصوا الى جملة من المقترحات أبرزها النظر في واقعها وتحديد الإستخدام الأمثل، وإمكانية تحويلها الى أماكن ترفيهية دون تغير أو المساس بملامح البناء الأساسية، فضلاً عن تقديم رؤية واضحة لما ستحققه عملية التحويل على المستويات الإقتصادية والسياحية والمعنوية".