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اعتقال أحد أفراد المجموعة المسؤولة عن تفجير الدواسة في الموصل


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على أحد أفراد المجموعة المسؤولة عن تفجير الدراجة النارية الذي وقع خلال شهر آيار الماضي في منطقة الدواسة بمحافظة نينوى.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، إن "فوج طوارئ الشرطة الخامس عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة ألقى القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية يحمل هوية أحوال مدنية مزورة وكان يعمل فيما يسمى بـ(الشرطة الاسلامية) خلال فترة سيطرة عصابات داعش الاجرامية على مدينة الموصل".

وأضاف معن في بيان، أن الشخص الذي ألقي القبض عليه "من ضمن المجموعة الإرهابية التي كانت مسؤولة عن حادث تفجير الدراجة النارية في منطقة الدواسة في شهر رمضان الماضي، وقد تم القبض عليه في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، السبت (18 ايار 2019)، إصابة شخصين بانفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة الدواسة بالجانب الأيمن لمدينة الموصل.

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