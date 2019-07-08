مسرور بارزاني يعلن التشكيلة الحكومية لاقليم كردستان

أعلن مكتب مسرور بارزاني رئيس الوزراء المكلف اسماء اعضاء الكابينة الوزارية الجديدة في اقليم كردستان.

وجاء في بيان للمكتب ان بارزاني ارسل تشكيلة كابينته الوزارية الى برلمان كردستان اليوم ليتم التصويت عليها قبل انتهاء المدة القانونية.

وأضاف ان وسائل الاعلام تناقلت اسماء عدة للمناصب، مشيرا الى انهم لم يرغبوا في الاعلان رسمي عن اسماء اعضاء الحكومة، لأن الأطراف المشاركة وحتى اللحظة الاخيرة اجروا تعديلات على اسماء مرشحيها للمناصب.

وحسب بيان المكتب فإن الحكومة تتشكل من 19 وزير و3 وزراء اقليم، فيما لم يرسل اسم المرشح لمنصب وزير الثروات الطبيعية، وسيتم ملء هذا المنصب في المستقبل.

وفيما يأتي اسماء اعضاء الكابينة الوزارية التي ستعرض على البرلمان لمنحهم الثقة:

1/ مسرور مسعود مصطفى بارزاني لرئاسة الحكومة

2/ قوباد جلال حسام الدين طالباني لمنصب نائب رئيس الحكومة

3/ فرست احمد عبدالله لمنصب وزير العدل

4/ شورش اسماعيل عبدالله لمنصب وزير شؤون البيشمركة

5/ ريبر احمد خالد لمنصب وزير الداخلية

6/ آوزات جناب نوري صالح لمنصب وزير المالية والاقتصاد

7/ سامان حسين محمد برزنجي لمنصب وزير الصحة

8/ آلان حمه سعيد صالح محمد لمنصب وزير التربية

9/ دانا عبدالكريم حمه صالح عبدالرحمن لمنصب وزير الاعمار والاسكان

10/ ساسان عثمان عوني حبيب لمنصب وزير البلديات والسياحة

11/ آرام محمد قادر امين لمنصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي

12/ دارا رشيد محمود لمنصب وزير التخطيط

13/ كويستان محمد عبدالله معروف لمنصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية

14/ محمد سعيد علي لمنصب وزير الثقافة والشباب

15/ عبدالله محمود محمد سان احمد لمنصب وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين

16/ بيكرد دلشاد شوكراللع لمنصب وزير الزراعة والمصادر المائية

17/ كمال مسلم سعيد قرني لمنصب وزير التجارة والصناعة

18/ آنو حوهر عبدالمسيح عبدوكا لمنصب وزير النقل والمواصلات

19/ بيشتوان صادق عبدالله لمنصب وزير الاوقاف والشؤون الدينية

20/ كمال محمد صالح خليل لمنصب وزير الكهرباء

21/ خالد سلام سعيد لمنصب وزير اقليم

22/ آيدن معروف سليم لمنصب وزير اقليم

23/ فالا فريد ابراهيم لمنصب وزير اقليم