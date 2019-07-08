زيد عزالدين محمد نوري يسلم اوراقه لال مكتوم سفيراً للعراق في الامارات

سلم سفير جمهورية العراق لدى دولة الإمارات زيد عزالدين محمد نوري، اليوم الاثنين، أوراق إعتماده سفيراً مقيم ومفوضاً فوق العادة للعراق لدى دولة الإمارات العربية، الى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، ان" السفير خلال مراسم التسليم نقل تحيات الرئيس برهم صالح وحكومة العراق إلى خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، و صاحب ومحمد بن راشد آل مكتوم "، مؤكداً"حرصه على المضي قدماً في تعزيز أواصر الشراكة والتعاون الثنائي بين العراق والإمارات لتحقيق التقدم والإزدهار للشعبين الشقيقين".

من جانبه، رحب محمد بن راشد بالسفراء الجدد .. مؤكدا لهم أن جميع الأبواب مفتوحة لهم من أجل تسهيل مهاماتهم وتمكينهم من العمل الجاد في سبيل تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات ودولهم بما يعود بالخير والمنفعة على شعوبها.

كما أكد أن هناك فرصا متعددة ومتنوعة يجب العمل معا على اغتنامها لتطوير العلاقات القائمة بين دولة الإمارات والدول الشقيقة والصديقة.متمنيا لهم إقامة طيبة على أرض دولة الإمارات.