مجلس النواب يُصوت على تعديل نظامه الداخلي وتشكيل لجنة الاتصالات والإعلام

صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على تعديل نظامه الداخلي وتشكيل لجنة الاتصالات والإعلام.

ونقل مصدر نيابي، إن "مجلس النواب صوت، خلال جلسته الـ31 المنعقدة حالياً، على تعديل نظامه الداخلي".

وأضاف، أن "البرلمان صوت على تشكيل لجنة الاتصالات والإعلام، ونقل صلاحياتها ومهامها من لجنتي الخدمات والثقافة والإعلام".

يذكر أن مجلس النواب عقد، ظهر اليوم الاثنين، جلسته الحادية والثلاثين من الفصل التشريعي الحالي برئاسة الحلبوسي.