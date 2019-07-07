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وزارة التربية تصدر بياناً بشأن حريق كلية تضم مراكز إمتحانية لطلاب الكرخ


اصدرت وزارة التربية، الاحد، بياناً بشأن حريق كلية تضم عدداً من المراكز الإمتحانية لطلاب الكرخ، مؤكدة انه تم نقل الطلاب الى مراكز بديلة.

وقالت الوزارة في بيان ، إن "تفاصيل حريق الذي نشب في كلية التراث الجامعة والتي تضم عدداً من المراكز الإمتحانية لطلاب الكرخ الأولى، سارعت ملاكات المديرية وبالتعاون مع فرق الدفاع المدني في حصر النيران وإطفائها"، مشيرة الى "توجيه ملاكات الصيانة التابعة للمديرية الى المراكز البديلة لتهيئة جميع المستلزمات التي تتطلبها العملية الإمتحانية".

وأضاف البيان أن "سيارات الإدارة والتجهيزات تحركت لتزويد القاعات الإمتحانية بالمبردات الداخلية والإحتياجات الأخرى التي حرصت المديرية على توفيرها من أجل ضمان الإستقرار النفسي لدى الطلبة".

ولفت بيان الوزارة الى أن "سيارات المديرية سارعت صباحاً بنقل الطلاب الى المراكز البديلة لأداء الإمتحان قبل البدء ضامنين الوقت كاملاً للطلبة الممتحنين، وبذلك اتمت العملية الامتحانية بجهود استثنائية وبوقت قياسي".

وكان مصدر امني افاد، امس السبت، باندلاع حريق داخل كلية التراث وسط بغداد.

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