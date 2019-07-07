ضبط اربع عبوات وحزامين ناسفين ومواد شديدة الانفجار في ايمن الموصل

افاد مصدر امني في محافظة نينوى، الاحد، بأن قوة امنية ضبطت اربع عبوات ناسفة وحزامين ناسفين ومواد شديدة الانفجار في الساحل الايمن من مدينة الموصل.

وقال المصدر إن "قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت من معالجة اجسام غريبة عبارة عبوات ناسفة عدد ٤ عبارة عن حاويات بلاستيكية تحتوي على مواد شديدة الانفجار".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة ضبطت ايضا حزامين ناسفين يحتويان على مادة الTNT في منطقة المشاهدة في الجانب الايمن من مدينة الموصل".