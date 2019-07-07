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وزير الخارجية يدعو الى تركيز جهود الحل السياسي في سوريا لإنهاء الصراع


بحث وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم،مع المبعوث الخاصّ إلى سوريا جيمس جيفري وسفير واشنطن لدى بغداد ماثيو تولر استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم ان “الوزير الحكيم التقى جيفري و تولر وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وأهمِّية تعزيز أُطُر التعاون الثنائيِّ بين البلدين، وسُبُل دعم العراق في المجالات المُختلِفة، ولاسيَّما إعادة إعمار البنى التحتـيَّة للمحافظات المُحرَّرة”،

مضيفا ان” الاجتماع تطرق لآخر المُستجدّات على الساحة السوريّة، وتبادُل الرؤى حول سُبُل دفع العمليّة السياسيَّة، والتعامل مع تحدِّيات الوضع الإنسانيِّ، فضلاً عن جُهُود مكافحة الإرهاب”.

ولفت الوزير إلى” ضرورة تركيز جُهُود الحلِّ السياسيِّ في سوريا لإنهاء الصراع”، مُؤكّداً أنَّ “الشعب السوريَّ هو صاحب الحقّ في تقرير مستقبله، وأنَّه شأن يُقرِّره السوريُّون أنفسهم من دون أيِّ تدخّل خارجيّ، مُعرباً عن أمله في تحقيق النجاح المنشود في إنهاء الأزمة”.

ونوَّه الوزير بضرورة إيلاء الاهتمام الدوليِّ الكافي للتعامل مع تحدِّيات الوضع الإنسانيِّ في المنطقة، ومنها الأوضاع في سوريا.

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وزير الخارجية يدعو الى تركيز جهود الحل السياسي في سوريا لإنهاء الصراع
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