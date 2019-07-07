لجنة الإرشاد والتعبئة تستمر بتكريم حملات الدعم اللوجستي، وتمنح موكب (حشد الله المقدس) في ديالى كتاب شكر وتقدير ووشاح امير المؤمنين (عليه السلام)

تستمر لجنة الإرشاد والتعبئة للدفاع عن عراق المقدسات التابعة للعتبة العلوية المقدسة، بتكريم حملات وقوافل الدعم اللوجستي، بمنح القائمين عليها وشاح امير المؤمنين (عليه السلام)، وكتاب شكر وتقدير لكل موكب، ذلك تثمينا لدورهم المشرف والسخيّ في تقديم الدعم لقواتنا الأمنية والحشد الشعبي التي دحرت عصابات داعش وحررت الأرض العراقية من دنسهم.

وقال مسؤول اللجنة سماحة الشيخ عادل السوداني ” تنفيذاً لتوصيات المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف المتمثلة بسماحة السيد السيستاني (دام ظله الوارف) بتكريم شركاء النصر من مواكب الدعم اللوجستي، قامت اللجنة، اليوم الاحد السابع من تموز 2019، بتكريم موكب (حشد الله المقدس) من ناحية جديدة الشط في محافظة ديالى، الذي قدم الدعم الى قواتنا الامنية وهي تدافع عن ارض العراق ومقدساته.

وقلد الشيخ السوداني اصحاب الموكب وشاح امير المؤمنين (عليه السلام) وكتاب شكر وتقدير لموكب (حشد الله المقدس)، وثمن سماحته خلال استقبال الموكب، الجهود المباركة لمواكب الدعم اللوجستي، على ما قدمته من دعم لقواتنا الامنية، سائلا الباري عزّ وجل أنّ يتقبل أعمالهم، ويجعلها في ميزان حسناتهم، ويريهم بركاتها في الدارين، إنه سميع مجيب.