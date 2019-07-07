جنايات البصرة: الإعدام لمدان بقتل طليقته وسرقة أموالها

أصدرت محكمة جنايات البصرة، الأحد، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على مدان قتل طليقته بواسطة "ساطور" في قضاء أبي الخصيب وسرقة أموالها.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "الهيئة الثانية لمحكمة جنايات البصرة قضت حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مدان أقدم على قتل طليقته لوجود خلافات سابقة بينهما بواسطة سكين كبيرة (ساطور) بحسب اعترافاته".

وأوضح البيان، أن "المدان قام بطعن المجنى عليها (طليقته) في البطن ومناطق متفرقة من جسمها، ما أدى إلى وفاتها داخل منزلها"، لافتا إلى أن "المجرم قام بعد ذلك بسرقة خمسة ملايين دينار عراقي".

وأشار البيان، إلى أن "الحكم بحق المدان صدر وفقاً لأحكام المادة 406/1/أ،ج من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969".