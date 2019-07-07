مرور اربيل تصدر بيانا بشأن تسجيل المركبات باسماء العرب

اصدرت مديرية مرور اربيل، الاحد، بيانا بشأن تسجيل المركبات وتحويل ملكية باسماء عرب من محافظات الوسط والجنوب.

وقالت المديرية في بيان "نهيب بالمواطنين من سكنة المحافظات الوسطى والجنوبية ومن الغير ساكنين في الاقليم بانه يتم تسجيل المركبات باسماءهم وبدون اية قيود"، مشددة على ضرورة "عدم اللجوء الى الوسطاء والدلالين او مندوبي الشركات لاجراء المعاملات لهم".

واضافت ان "كل ماهو مطلوب منهم لتسجيل المركبات هو منفيس وعقد شراء المركبة اذا كانت المركبة غير مسجلة والسنوية اذا كانت المركبة مسجلة، اضافة الى البطاقة الوطنية او هوية الاحوال والجنسية ، وكارت معلومات او بطاقة السكن، فضلا عن الفحص الدوري لشروط المتانة والامان، والفحص الفني للمركبة، وطلب مقدم من قبل مالك السيارة الى ضابط التسجيل".