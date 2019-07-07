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الانواء: طقس شديد الحرارة بالمنطقة الجنوبية والعظمى تصل لـ50 مئوية


توقعت هيئة الانواء الجوية، الاحد، ان يكون الطقس في المنطقة الجنوبية شديد الحرارة، فيما تكون درجات الحرارة العظمى في محافظة البصرة 50 درجة مئوية.

وقالت الهيئة في بيان لها ان "الطقس سيكون اليوم الاحد في المنطقة الوسطى مشمس حار، ولا تغيير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية مشمس ولا تغيير في درجات الحرارة"، مبينة ان "الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون مشمس شديد الحرارة ولا تغيير في درجات الحرارة".

واضافت الهيئة ان "درجات الحرارة العظمى المتوقعة في العاصمة بغداد هذا اليوم ستكون 46 درجة مئوية، فيما سجلت الصغرى 27 درجة مئوية، كما ستكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة في محافظة البصرة 50 درجة مئوية".

يذكر ان البلاد تشهد حاليا ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة نتيجة قدوم مرتفع جوي مداري علوي يؤثر على البلاد .

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