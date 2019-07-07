اعقتال عصابة مكونة من خمسة أشخاص بتهمتي السرقة وانتحال الصفة بالأعظمية

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الاحد، عن اعتقال عصابة مكونة من خمسة اشخاص بتهمتي سرقة منزل وانتحال صفة القوات الامنية في الاعظمية.

وقالت المديرية في بيان إن "مفارز مكتب الاعظمية لمكافحة الاجرام وبعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية ومتابعة كامرات المراقبة تمكنت من القاء القبض على عصابة تتكون من خمسة متهمين وذلك لقيامهم بدخول دار أمرأة ويحملون اسلحة من نوع مسدسات وملثمين يدعون بانهم قوة أمنية".

وأضافت المديرية، أن "المتهمين قاموا بسرقة مبلغ من المال قدره ٢٠ مليون دينار عراقي ومصوغات ذهبية واجهزة موبايل، وبعد التعمق معهم بالتحقيق اعترفوا صراحة عن قيامهم بعملية السرقة"،

لافتا الى أن "الاوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص فقرر ايقافهم وفق احكام المادة (٤٤٦ ق.ع) واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقهم بصدد القضية".