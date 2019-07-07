بعد ساعات على انطلاقها.. الحشد يعلن عن النتائج الأولية لعمليات "إرادة النصر"

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاحد، عن النتائج الأولية لعمليات "إرادة النصر"، وذلك بعد ساعات على انطلاقها.

وقالت الهيئة في بيان ان "ابرز النتائج المتحققة للعملية العسكرية الكبيرة (ارادة النصر) التي شرعت بها قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى لملاحقة فلول داعش الارهاب في الجزيرة الكبرى، صباح اليوم، تدمير مضافة للعدو من قبل الحشد في منطقة المالحات جنوب البعاج".

واضافت ان "هذه المضافة كانت تحتوي على اعتدة وتجهيزات عسكرية ولوجستية للعدو"، مشيرة الى انه "تم تدمير معسكر للعدو يحتوي على حاسبات وخيم ومواد لوجستية في منطقة الخيمة في جنوب البعاج".

يذكر ان قيادة العمليات المشتركة اعلنت فجر اليوم عن انطلاق عملية ارادة النصر والتي تمتد من محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار باتجاه الحدود السورية لملاحقة بقايا عناصر تنظيم "داعش" التي تختبئ في هذه المناطق الصحراوية.