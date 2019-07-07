الأخبار

وزير الدفاع لمبعوث أميركي: لن نسمح باستخدام أراضينا ضد دول الجوار والمنطقة


أكد وزير الدفاع نجاح الشمري للمبعوث الأميركي الخاص للعراق وسوريا جيمس جيفري، الأحد، أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه ضد دول الجوار والمنطقة، فيما أكد جيفري أن بلاده "تحترم سيادة العراق وقراراته الخاصة".

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "وزير الدفاع استقبل، اليوم، المبعوث الأميركي الخاص للعراق وسوريا جيم جيفري والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء التباحث حول استمرار تقديم الدعم والإسناد للقوات المسلحة، التي تنفذ عمليات مستمرة في مناطق تواجد العناصر الإرهابية (داعش)".

وأضاف البيسان، أن "المبعوث الأميركي أثنى على المهام والدور الذي تقوم به هذه القوات في محاربة الإرهاب، وأكد أن الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق وقراراته الخاصة العسكرية والسياسية في أراضيه".

وأكد الشمري، وفقاً للبيان، أن "العراق لن يسمح باستخدام أراضيه ضد أي دولة من دول الجوار والمنطقة، ولا يسمح باستهداف البعثات الدبلوماسية والتحالف الموجودين في المنطقة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الانواء: طقس شديد الحرارة بالمنطقة الجنوبية والعظمى تصل لـ50 مئوية
اعقتال عصابة مكونة من خمسة أشخاص بتهمتي السرقة وانتحال الصفة بالأعظمية
بعد ساعات على انطلاقها.. الحشد يعلن عن النتائج الأولية لعمليات "إرادة النصر"
القبض على جندي يحمل هوية مزورة بصفة ضابط شرقي بغداد
التغيير تعلن عن تسمية مرشحها لحكومة كردستان الجديدة
وزير الدفاع لمبعوث أميركي: لن نسمح باستخدام أراضينا ضد دول الجوار والمنطقة
نجاة مدير امن الحشد في بابل ومقتل اربعة من مرافقيه في المحافظة
رئيس الوزراء يصدر بياناً بشأن عملية "إرادة النصر"
مفتش العدل يأمر بفتح تحقيق مع الجهة المنفذة لمجمع الدوائر العدلية في مدينة الصدر
العمليات المشتركة تعلن انطلاق عملية ارادة النصر في ثلاث محافظات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.58
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
شاكر : تيار الحكمه كل يوم يلبس ثوب مره المجلس ثم شهيد المحراب ثم المواطن واخيرا الحكمه يا ترى ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
فيسبوك