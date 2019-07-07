نجاة مدير امن الحشد في بابل ومقتل اربعة من مرافقيه في المحافظة

افاد مصدر امني في بابل، الاحد، بأن مدير امن الحشد الشعبي في بابل نجا من حادث سير فيما لقي اربعة من مرافقيه مصرعهم في المحافظة.

وقال المصدر، ان "عجلة يستقلها مدير امن الحشد الشعبي في بابل ابو ذر المسعودي مع اربعة من مرافقيه تعرضت الى حادث سير على الطريق السريع في بابل قرب معمل السكر، ما ادى الى مصرع مرافقيه الاربعة ونجاة المسعودي".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".