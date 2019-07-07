رئيس الوزراء يصدر بياناً بشأن عملية "إرادة النصر"

أصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد اليوم، الأحد، بياناً بشأن عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح اليوم.

وقال عبد المهدي في بيان مقتضب "نشد على أيدي قواتنا البطلة وستحقق النصر الأكيد بعزيمة الأبطال على عصابات داعش الإرهابية وستضيف الى سجل انتصاراتها انتصارات جديدة تسجل بحروف من ذهب".

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت، صباح اليوم الأحد، إنطلاق عملية "إرادة النصر" لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار الى الحدود الدولية العراقية –السورية.