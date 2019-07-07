العمليات المشتركة تعلن انطلاق عملية ارادة النصر في ثلاث محافظات

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاحد، عن انطلاق عملية "ارادة النصر" في ثلاث محافظات، مبينة ان العملية تمتد الى الحدود الدولية مع سوريا.

وقال نائب قائد العمليات الفريق الركن عبدالامير رشيد يارالله في بيان انه "في صباح اليوم الاحد انطلقت المرحلة الاولى من عملية ارادة النصر بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار الى الحدود الدولية العراقية –السورية".

واضافت ان "العملية تمت بمشاركة قطعات كبيرة من موارد الجيش لقيادة عمليات (الجزيرة ونينوى وصلاح الدين) وكذلك قطعات كبيرة من الحشد الشعبي المتمثلة بقيادات المحاور (نينوى وصلاح الدين والجزيرة) وكذلك مشاركة الحشد العشائري وبدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي"، مشيرة الى ان "العملية تستمر عدة أيام".