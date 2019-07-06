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عضو في حزبه: هذا ما يحرج بارزاني أمام أردوغان


كشف عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، عن شرط وضعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقابل وقف القصف الذي تشنه تركيا على مناطق في إقليم كردستان، تدّعي احتواءها على مواقع لحزب العمال الكردستاني.

وقال عضو الحزب ريبين سلام، في حديث صحفي إن "الأحزاب الكردية، سواء الديمقراطي أو الاتحاد الوطني كانت تعارض نظام صدام حسين عسكريا داخل الحدود العراقية لكي لاتسبب إحراجا للبلدان التي تواجدت فيها"، لافتا إلى أن "حزب العمال الكردستاني يدّعي الدفاع عن قضية الكرد في تركيا، بينما يمارس نشاطه داخل حدود إقليم كردستان، وهو ما يحرجنا أمام السلطات التركية".

وأضاف سلام، ان "رئيس الأقليم نيجرفان بارزاني وقيادات أخرى فيه طلبوا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقف القصف على مناطق كردستان، لكنه قال لنا (أوقفوا نشاط حزب العمال) أولا".

وكان عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية نعيم العبودي قد أكد، الاثنين 1 تموز الجاري، أن "نفس" الحكومة العراقية تجاه القصف التركي لشمال العراق وما ينتج عنه من ضحايا بصفوف المدنيين "لايمكن أن يبقى على حاله"، فيما أشار إلى إمكانية لجوء بغداد إلى الأمم المتحدة بعد استنفادها للأوراق السياسية والدبلوماسية مع أنقرة لوقف ذلك. 

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أدانت، السبت الماضي، قصفا تركيا استهدف منطقة منطقة كورته في محافظة السليمانيّة وأدى إلى مقتل 4 مواطنين وإصابة 4 آخرين و"ترويع المدنيين الآمنيين".

ويأتي القصف الذي يشنه سلاح الجو التركي ضمن عملية "المخلب" التي اطلقتها القوات التركية في 27 آيار الماضي في منطقة "هاكورك" شمالي العراق بـ"هدف بشكل كامل على قوات حزب العمال الكردستاني".

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