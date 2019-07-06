رئاسة البرلمان تدعو لمساءلة سفير العراق لدى واشنطن بشأن تصريحاته حول العلاقات مع إسرائيل

دعت رئاسة مجلس النواب، السبت، الى مساءلة سفير العراق لدى واشنطن فريد ياسين بخصوص تصريحاته الأخيرة التي ادلى بها حول العلاقات بين بغداد وتل ابيب.

وعبر النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، في بيان ، عن "استنكاره الشديد لتصريحات السفير العراقي لدى واشنطن فريد ياسين"، معتبرا اياها "لا تمثل موقف العراق الرسمي والشعبي الرافض لأية علاقة مهما كان نوعها مع الكيان الغاصب لأرضنا المحتلة في فلسطين ".

ودعا الكعبي، وزارة الخارجية "لأخذ دورها في مسائلة السفير واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار التصريحات التي تسيء الى المواقف الثابثة للدولة"، مجددا "رفضه لأي فكرة او مشروع يمهد للتطبيع مع الكيان المحتل".

وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت في وقت سابق من، السبت، توضيحاً بشأن تصريح للسفير العراقي في واشنطن يتعلق بفلسطين.

وذكر المتحدث بإسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وسائل الإعلام تناقلت تصريحات غير مناسبة على لسان السفير العراقي في واشنطن".

وقال: "يهم وزارة الخارجية أن توضح أنّ الدول ووسائل الإعلام تولي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية، والتي غالباً ما تمثل محوراً أساسياً في المؤتمرات واللقاءات التي يحضرها ممثلونا ووفودنا في الخارج. ويحصل أحياناً اجتزاء، أو نقص تعبير يقع فيه البعض يُشوّه موقف العراق المبدئيّ؛ لذلك نُجدِّد التأكيد أنَّ موقف العراق إزاء القضية الفلسطينية هو نفسه الموقف المبدئيُّ والتاريخيُّ برفض الاحتلال الإسرائيلي، واغتصابه لأرض عربيّة، وإنَّنا لا نُقِيم أيَّة علاقات مع دولة الاحتلال، ومُلتزِمون بمبدأ المقاطعة".

وتابع أنه "لطالما كان العراق في جميع المحافل الإقليميّة والدوليّة، وعلى طول التاريخ داعماً للقضيّة الفلسطينيّة، وللشعب الفلسطينيَّ في نضاله، والدفاع عن حقوقه، ولم يتخلَّ يوماً واحداً عن موقفه، الرافض لكلِّ أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب للأرض والذي يقتل، ويهجر، ويدمر حياة الإنسان ظلماً وعدواناً".