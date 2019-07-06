الداخلية تعلن تشكيل مجلس تحقيقي بحق دورية بسبب مشاجرة بنادي العلوية في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن تشكيل مجلس تحقيقي بحق دورية على اثر مشاجرة حدثت بين عدد من الاشخاص بنادي العلوي وسط العاصمة بغداد.

وذكر اعلام الوزارة في بيان مقتضب "بعد حصول مشاجرة يوم الجمعة 2019/7/5 امام الباب الامامية لنادي العلوية الواقع ضمن ساحة الفردوس، وبسبب عدم اخذ الدور الحقيقي والتلكؤ لدورية النجدة المتواجدة في المنطقة في سرعة اتخاذ الاجراءات الأصولية".

وتابع البيان "امر مدير النجدة بتشكيل مجلس تحقيقي بحق طاقم الدورية ومحاسبة المقصرين وفق القانون".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناولت امس الجمعة، مقطع فيديو لمشاجرة حدثت بين عدد من الاشخاص في نادي العلوية وسط العاصمة، دون ان يتدخل عناصر الامن المتواجدين هناك لأنهاء المشاجرة.