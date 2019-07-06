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مدير ناحية سفوان يكشف تفاصيل جديدة عن تفجير عبوات على رتل لشركة دعم لوجستي


كشف مدير ناحية سفوان غرب محافظة البصرة، اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن تفجير عبوات على رتل لشركة دعم لوجستي، في الناحية مساء اليوم.

وقال مدير ناحية سفوان، طالب خليل الحصونة، في تصريح صحفي، إن "العبوات الثلاث التي انفجرت عصر اليوم، كانت على إحدى الطرق المؤدية إلى إحدى الشركات اللوجستية الناقلة للمواد الغذائية الخاصة للبعثات الدبلوماسية".

واضاف الحصونة، أن "الطريق المؤدية للشركة التي انفجرت فيها العبوات الثلاث، تبعد عن مدينة سفوان 2000 متر، حيث مقر الشركة بالقرب من جسر سفوان".

وعن الأضرار التي لحقت بالرتل والعاملين، أوضح مدير ناحية سفوان، أن "سائقاً عربي الجنسية تعرض في إحدى العجلات التابعة للشركة، إلى اصابات خفيفة، إضافة إلى تعرض بعض السيارات إلى أضرار مادية".

وتابع، أن "الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية وصلت مكان الحادث وبانتظار نتائج التحليل ومعرفة نوعية العبوات ومصدر صناعتها اذا كانت محلية أو لا"، مشيراً إلى أن "قائد عمليات البصرة ارسل بطلب ضابط مركز سفوان لمتابعة تفاصيل الحادث".

وكان مصدر أمني بمحافظة البصرة، قد أفاد في وقت سابق من اليوم السبت، بأن ثلاث عبوات انفجرت على رتل لشركة دعم لوجستي، في منطقة سفوان، جنوب غرب المحافظة.

وقال المصدر، إن "ثلاث عبوات انفجرت اليوم على رتل للدعم اللوجستي، تابع لشركة محلية تعمل على تقديم الخدمات للشركات العاملة في القطاعات النفطية".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "دوريات من الشرطة وصلت مكان الحادث، الذي لم يخلف اضراراً بشرية"، دون مزيد من التفاصيل.

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