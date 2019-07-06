الوطني الكردستاني يعلن أسماء مرشحيه للمناصب الرفيعة في حكومة كردستان

أفاد مصدر في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، بأن الحزب سمى مرشحيه للمناصب الرفيعة بحكومة الإقليم.

وقال المصدر إن "المجلس القيادي في الحزب الاتحاد الوطني، صوت خلال اجتماعه اليوم، على اختيار ريواس فائق لمنصب رئاسة البرلمان، وقوباد طالباني لمنصب نائب رئيس الحكومة".

وأضاف المصدر، أن "المجلس القيادي رشح أيضا شيخ جعفر شيخ مصطفى لمنصب نائب رئيس الإقليم، وشورش إسماعيل لوزارة البيشمركة، و دارا رشيد لوزارة التعليم، فيما رشح حمه سعيد لوزارة الثقافة والشباب، ودرباز كوسرت رسول، لمنصب نائب مستشار أمن الإقليم".

وكان المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، قد بدأ اجتماعاً في وقت سابق من اليوم السبت، في مدينة السليمانية لحسم أسماء مرشحيه لشغل المناصب الحكومية المخصصة للحزب في حكومة الإقليم.

وقال مصدر مطلع إن "الاجتماع الذي عقده حزب الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم، برئاسة نائب الامين العام للحزب كوسرت رسول سيتم فيه التصويت السري على الشخصيات المرشحة للمناصب الحكومية في حكومة إقليم كردستان".

وأضاف، أن "الأسماء بعد اختيارها يوم غد ستقدم إلى رئيس حكومة إقليم كردستان المكلف مسرور بارزاني وذلك بعد حُسم منصب محافظ كركوك لصالح مرشح من الاتحاد الوطني".

وكان النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان إقليم كردستان، ريبوار بابكئي، أكد السبت (06 تموز 2019)، أن الاحزاب الكردية حسمت خلافاتها بشأن المناصب في حكومة الإقليم الجديدة.

وقال بابكئي في تصريح صحفي، إن "الاتفاقيات التي تمخضت عن مفاوضات الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب الأخرى التي قررت المشاركة في حكومة الإقليم الجديدة حسمت الخلافات السياسية واستحقاقات الأحزاب من المناصب في الحكومة".