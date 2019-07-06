الأخبار

الوطني الكردستاني يعلن أسماء مرشحيه للمناصب الرفيعة في حكومة كردستان


أفاد مصدر في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، بأن الحزب سمى مرشحيه للمناصب الرفيعة بحكومة الإقليم.

وقال المصدر إن "المجلس القيادي في الحزب الاتحاد الوطني، صوت خلال اجتماعه اليوم، على اختيار ريواس فائق لمنصب رئاسة البرلمان، وقوباد طالباني لمنصب نائب رئيس الحكومة".

وأضاف المصدر، أن "المجلس القيادي رشح أيضا شيخ جعفر شيخ مصطفى لمنصب نائب رئيس الإقليم، وشورش إسماعيل لوزارة البيشمركة، و دارا رشيد لوزارة التعليم، فيما رشح حمه سعيد لوزارة الثقافة والشباب، ودرباز كوسرت رسول، لمنصب نائب مستشار أمن الإقليم".

وكان المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، قد بدأ اجتماعاً في وقت سابق من اليوم السبت، في مدينة السليمانية لحسم أسماء مرشحيه لشغل المناصب الحكومية المخصصة للحزب في حكومة الإقليم.

وقال مصدر مطلع إن "الاجتماع الذي عقده حزب الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم، برئاسة نائب الامين العام للحزب كوسرت رسول سيتم فيه التصويت السري على الشخصيات المرشحة للمناصب الحكومية في حكومة إقليم كردستان".

وأضاف، أن "الأسماء بعد اختيارها يوم غد ستقدم إلى رئيس حكومة إقليم كردستان المكلف مسرور بارزاني وذلك بعد حُسم منصب محافظ كركوك لصالح مرشح من الاتحاد الوطني".

وكان النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان إقليم كردستان، ريبوار بابكئي، أكد السبت (06 تموز 2019)، أن الاحزاب الكردية حسمت خلافاتها بشأن المناصب في حكومة الإقليم الجديدة.

وقال بابكئي في تصريح صحفي، إن "الاتفاقيات التي تمخضت عن مفاوضات الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب الأخرى التي قررت المشاركة في حكومة الإقليم الجديدة حسمت الخلافات السياسية واستحقاقات الأحزاب من المناصب في الحكومة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الداخلية تعلن تشكيل مجلس تحقيقي بحق دورية بسبب مشاجرة بنادي العلوية في بغداد
مدير ناحية سفوان يكشف تفاصيل جديدة عن تفجير عبوات على رتل لشركة دعم لوجستي
الوطني الكردستاني يعلن أسماء مرشحيه للمناصب الرفيعة في حكومة كردستان
درجات الحرارة هذا الاسبوع.. بغداد والبصرة الاعلى وانخفاض ملحوظ في الموصل والانبار
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
اصابة ثلاثة عناصر من الدفاع المدني بحريق النجف
انفجار ثلاث عبوات ناسفة قرب سيارات تابعة لشركة كويتية في البصرة
اعتقال انتحاري غربي بغداد
عضو بالدفاع النيابية: سنفتح تحقيقاً بالتسجيل المنسوب لقائد عمليات الأنبار
اعتقال سبعة من منفذي الدكة العشائرية في منطقة الفضيلية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.58
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
شاكر : تيار الحكمه كل يوم يلبس ثوب مره المجلس ثم شهيد المحراب ثم المواطن واخيرا الحكمه يا ترى ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
Shaker : أشك برأيك هل المحافظ من جماعتكم لان كل الادله ضده ليش واقف مع المحافظ اتقوا الله هذه ...
الموضوع :
كيفما يكون مجلس المحافظة يكون المحافظ..!
علي بهاء سرحان الزبيدي : السلام عليـكم دولة رأيس الوزراء المحترم انا من عوائل الشهداء انا لم احصل اي مكافاه بخصوص اشتشهاد ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
عبد الناصر : هل فيه فائده اي يعني ربا ...
الموضوع :
مصرف الرشيد: 200 مليون دينار سلفة لشراء سكن عبر النافذة الاسلامية !!! والمستفادون منه حماية رافع العيساوي وموظفوا المالية
فيسبوك