درجات الحرارة هذا الاسبوع.. بغداد والبصرة الاعلى وانخفاض ملحوظ في الموصل والانبار

توقع موقع عربي مختص برصد الانواء الجوية في عموم المنطقة العربية حالة الطقس في العراق ومنطقة الخليج العربي لمدة 5 ايام.

وقال موقع "طقس العرب" ان "العاصمة بغداد ستشهد درجات حرارة عظمى مرتفعة هذا الاسبوع لا تقل عن 45 مئوية حيث تسجل اليوم السبت 45 والاحد والاثنين 46 والثلاثاء 45 والاربعاء 45 مئوية".

واضاف ان "الطقس في مدينة البصرة الجنوبية سيكون اشد حرارة حيث ستسجل السبت درجة حرارة عظمى تصل الى 48 مئوية ثم الاحد 49 ، على ان تتراجع درجات الحرارة قليلاً يومي الاثنين 45 مئوية والثلاثاء 47".

واشار الى ان "درجات الحرارة العظمى في الموصل ستتجاوز الاربعين بقليل هذا الاسبوع حيث ستسجل السبت 41 مئوية والاحد مثلها والاثنين والثلاثاء والاربعاء 42 مئوية".

وبين ان "درجات الحرارة العظمى في الانبار ستتجاوز الاربعين مئوية حيث ستصل اليوم السبت الى 43 مئوية ، الاحد والاثنين 42 مئوية والثلاثاء والاربعاء 41".

وفي الكويت توقع الموقع "تسجيل درجات حرارة عظمى دون الخمسين مئوية هذا الاسبوع ، حيث ستسجل السبت والاحد 47 مئوية والاثنين 46 والثلاثاء 44 والاربعاء 41".

وفي السعودية توقع الموقع ان "تسجل في العاصمة الرياض السبت 44 مئوية و 45 مئوية يومي الاحد والاثنين و 44 يوم الثلاثاء و41 مئوية الاربعاء".

وفي الامارات توقع ان "تسجل العاصمة ابو ظبي درجة حرارة دون الاربعين مئوية هذا الاسبوع حيث ستسجل السبت 36 مئوية ومثلها الاحد ، فيما ستكون الاثنين 34 والثلاثاء 36 والاربعاء 37".

وفي العاصمة القطرية الدوحة "ستكون درجات الحرارة العظمى اكثر ارتفاعاً حيث ستسجل السبت 45 مئوية ، و 46 مئوية يومي الاحد والاثنين والثلاثاء 44 والاربعاء 43" وفقاً لطقس العرب.

اما في البحرين، توقع الموقع "تسجيل درجات حرارة عظمى دون الـ 45 مئوية في العاصمة المنامة هذا الاسبوع، حيث ستسجل السبت 39 والاحد 41 والاثنين 38 ، الثلاثاء والاربعاء 37".