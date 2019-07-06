المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي

أعتبر المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، السبت، ان دماء الشهداء فضحت الفلاحي وسربت التسجيلات، عازيا تخطيط واشنطن لاستهداف الحشد الى اسقاط الاخير مخططاتها في العراق.

وقال الحسيني في حديث صحفي ان “ الحشد الشعبي اسقط مخططات ومؤامرات امريكية كثيرة لتدمير العراق بعد سقوط الموصل”.

واضاف ان “الاميركان يريدون استهداف وتدمير الحشد من خلال بعض عملائها الذين تسخرهم على شاكلة الفلاحي وغيره”، مبينا ان ” الحشد الشعبي اتخذ إجراءات احترازية بعد التسجيل المسرب لقائد عمليات الانبار”.

وأوضح ان “دماء الحشد عرت الفلاحي وآخرين ممن لديهم ارتباطات خارجية وعمالة”.

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية أعلنت، اليوم السبت، عن إحالة التسريب الصوتي لقائد عمليات الانبار، الى التحليل الفني لخبراء الداخلية والدفاع، مبينا انه في حال ثبت الصوت عقوبتها الإعدام.

و أعلنت وزارة الدفاع ، امس الجمعة، أن وزيرها نجاح الشمري، أمر بتشكيل لجنة تحقيق بعد تداول مقطع صوتي نسب لقائد عمليات الأنبار، محمود الفلاحي، بالتخابر مع السي آي أي.

وأكد النائب عن تحالف البناء عامر الفايز، اليوم السبت، ان التهمة التي ستوجه الى قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي هي التخابر مع جهة معادية للعراق والخيانة العظمى في حال ثبوت ادانته، مشيرا الى ان الحكومة بانتظار تقرير وزارة الدفاع الخاص بالواقعة.

وكشفت مصادر خاصة ، امس الجمعة، عن تسجيل صوتي يتضمن محادثة هاتفية بين قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود خلف الفلاحي، وعميل للاستخبارات الأمريكية “CIA” عراقي الجنسية.