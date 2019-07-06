اعتقال انتحاري غربي بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد ، السبت، عن اعتقال انتحاري يرتدي حزاما ناسفا بمنطقة ابي غريب غربي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ان ” قوة مشتركة من استخبارات لواء المشاة (24) وجهاز المخابرات الوطني تمكنت من اعتقال انتحاري يرتدي حزاماً ناسفا في سيطرة الشهيد ظاهر الماجدي بمنطقة أبي غريب”.

واضاف البيان، ان ” التهم كان يروم تنفيذ عملية إرهابية في المنطقة، مبيناً انه ” تم تسليمه الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقة”