عضو بالدفاع النيابية: سنفتح تحقيقاً بالتسجيل المنسوب لقائد عمليات الأنبار

أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، السبت، أن لجنته ستستدعي قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي خلال الأسبوع الحالي للتحقيق معه على خلفية التسجيل الصوتي المنسوب له مع "عنصر في المخابرات الأميركية".

وقال عليوي في حديث صحفي، إن "اللجنة ستعمل على استدعاء قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي خلال هذا الأسبوع إلى اللجنة للتحقيق معه على خلفية التسجيل الصوتي المنسوب له مع عنصر في جهاز المخابرات الأميركي"،

مبيناً أن "اللجنة سترفع نتائج التحقيق والتوصيات إلى رئاسة البرلمان لعرضها خلال الجلسات اللاحقة بغية التصويت عليها ورفعها إلى الحكومة".

وأضاف، أن "ما حصل إن كان صحيحاً فهو سابقة خطيرة جداً بأن يكون هناك اتصالاً مباشراً وتنسيقاً خفياً بين قائد عمليات عسكرية في محافظة وضعها ما زال حرجاً أمنياً وبين عنصر بمخابرات دولة متهمة بدعم الإرهاب وهو أمر لا يمكن السكوت عليه أو التغاضي عنه بأي حال من الأحوال".

وأشار عليوي، إلى أن "تحقيقات لجنة الأمن والدفاع لن تتقاطع مع التحقيق الذي سيتم فتحه بوزارة الدفاع لنفس الموضوع، بل سكون مكملاً له للوصول إلى الحقائق الكاملة".

و أعلنت وزارة الدفاع ، امس الجمعة، أن وزيرها نجاح الشمري، أمر بتشكيل لجنة تحقيق بعد تداول مقطع صوتي نسب لقائد عمليات الأنبار، محمود الفلاحي، بالتخابر مع السي آي أي.

وكشفت مصادر خاصة ، امس الجمعة، عن تسجيل صوتي يتضمن محادثة هاتفية بين قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود خلف الفلاحي، وعميل للاستخبارات الأمريكية “CIA” عراقي الجنسية.