اعتقال سبعة من منفذي الدكة العشائرية في منطقة الفضيلية

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن اعتقال سبعة اشخاص من منفذي "الدكة العشائرية" في منطقة الفضيلية شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان إن "القوات الأمينة في قيادة عمليات بغداد اعتقلت، اليوم، سبعة متهمين بالدكة العشائرية بمنطقة الفضيلية شرقي بغداد، على أثر الأحداث التي حصلت في المنطقة".

وأضافت القيادة، أنه "سيتم ملاحقة كل من يثبت تورطه بالجريمة، ليحال إلى القضاء وفق القانون".

وكانت قوة امنية اعتقلت، الخميس (4 تموز 2019) ثلاثة متهمين بالنزاع العشائري في منطقة الفضيلية ب‍بغداد.

يذكر أن خمسة أشخاص بينهم نجل ونجل مدير عام الدفاع المدني قتلوا، وأصيب سبعة آخرين، الأربعاء (3 تموز 2019) جراء نزاع عشائري في المنطقة المذكورة.