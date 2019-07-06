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مقررة البرلمان: تكثيف جلسات مجلس النواب هذا الشهر لحسم ثلاثة ملفات مهمة


أعلنت مقرر مجلس النواب خديجة علي، السبت، أن البرلمان قرر تكثيف جلساته خلال الشهر الحالي من أجل إنجاز ثلاثة ملفات "مهمة وضرورية" بينها تعديل قانون الموازنة.

وقالت علي في حديث صحفي إن "مجلس النواب قرر وخلال هذا الشهر تكثيف جلساته بواقع جلستين كل اسبوع ليومي الاثنين والخميس وبينهما يومين لعمل اللجان البرلمانية"، مبينة أن "تكثيف الجلسات البرلمانية خلال هذا الشهر جاء بغية حسم ثلاثة ملفات مهمة وضرورية".

وأوضحت علي، أن "الملف الأول يتعلق بحسم تعديل مشروع قانون الموازنة بغية إعطاء الغطاء القانوني لتمديد عمل الوكالات والدرجات الخاصة وصولاً إلى حسم الحكومة لهذا الملف المهم والحيوي"، مضيفةً أن "الملف الآخر يتعلق بحسم مرشح وزارة التربية كونها وزارة مهمة وترتبط بشريحة واسعة من العراقيين وهي شريحة الطلبة".

وأشارت علي، إلى أن "الملف الثالث لا يقل أهمية عن الملفين السابقين، وهو ملف القوانين الخدمية والقوانين المرتبطة بعمل الدولة العراقية ومنها قانون المحكمة الاتحادية وعدد من القوانين الأخرى التي تحتاج إلى عمل لاستكمالها".

 

وكان من المقرر أن تبدأ العطلة التشريعية للبرلمان يوم الأربعاء الماضي، لكن رئاسة مجلس النواب قررت، تمديد الفصل التشريعي الثاني لمدة شهر واحد من أجل إنجاز القوانين "المهمة".

 

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