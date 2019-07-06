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في خطبة الجمعة السياسية: امريكا ارادت من داعش ان تكون اسرائيل ثانية فأذلهم الله على يد صاحب الفتوى المباركة ورجاله
وكالة انباء براثا
50
2019-07-06
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في خطبة الجمعة السياسية: امريكا ارادت من داعش ان تكون اسرائيل ثانية فأذلهم الله على يد صاحب الفتوى المباركة ورجاله
هذا ما سيناقشه البرلمان في جلسة الاثنين
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