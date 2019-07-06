الداخلية تعلن تفاصيل عملية اعتقال متهمين بإرسال الأجوبة الامتحانية الى الطلاب في بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن تفاصيل عملية اعتقال متهمين بإرسال الأجوبة الامتحانية الى الطلاب.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان ان "مفارز مديرية استخبارات بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على ثلاثة متهمين وسط العاصمة بغداد، بعد مناشدة عمادة إحدى الكليات بشأن وجود عجلة مضللة متوقفة بالقرب من الكلية، يقوم من بداخلها بإرسال الأجوبة الامتحانية الى الطلاب الموجودين داخل القاعات الامتحانية".

واضاف ان "المفارز ضبطت جهازي مونترلا و٥ اجهزة موبايل بحوزة المتهمين"، مشيرا الى ان "عملية القبض تمت بالجرم المشهود".

وتابع ان " أقوالهم دونت وتمت إحالتهم الى الجهات المختصة".