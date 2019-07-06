لجنة الإرشاد والتعبئة في العتبة العلوية تُكرم موكب (صاحبة الضلع المكسور عليها السلام) من منطقة جديدة الشط بديالى بوشاح أمير المؤمنين (ع) وكتاب شكر وتقدير

كرم مسؤول لجنة الإرشاد والتعبئة للدفاع عن العراق ومقدساته في العتبة العلوية المقدسة سماحة الشيخ عادل السوداني، موكب (صاحبة الضلع المكسور – عليها السلام-) في منطقة جديدة الشط بمحافظة ديالى، بوشاح أمير المؤمنين (عليه السلام) وبكتاب شكر وتقدير، ذلك لاستجابتهم لنداء لمرجعية الدينية العليا، وعطائهم الثَرّ بتقديم الدعم اللوجستي لقواتنا الامنية البطلة وهي تذود عن حياض الوطن العزيز ومقاساته.

وأثنى الشيخ السوداني في كلمته الترحيبية، مواظبة الموكب على تقديم الدعم اللوجستي، وعن ما قدمته مواكب وحملات الدعم اللوجستي من المدن العراقية المختلفة، وسخاءها وتضحياتها الكبيرة، التي هيّ بعين الله تعالى وصاحب الامر والزمان (عجل الله فرجه الشريف) ومراجع الدين العظام (دامت بركاتهم)، بقيامهم مواصلة البذل المبارك لساحات الجهاد بما يحتاجه المرابطون الاشاوس من مواد غذائية وغيرها، حتى أصبحت تلك المواكب والحملات والهيئات شريكةً بتحقيق الانتصارات، التي خَلّصت العراقيين بجميع مكوناتهم من عصابات داعش.