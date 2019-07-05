رئيس الجمهورية يهنئ بإدراج بابل على لائحة التراث العالمي

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، الشعب العراقي بمناسبة إدراج مدينة بابل ضمن لائحة التراث العالمي.

وقال صالح في بيان نشرته رئاسة الجمهورية إن "مدينة بابل ادرجت اليوم على لائحة التراث العالمي بفعل جهود كل الخيرين من أبناء العراق والمؤيدين من الأصدقاء والأشقاء، بعد أن غيبت بفعل سياسات الحكام السابقين، الذين أهملوا هذا الإرث الحضاري العظيم".

واضاف صالح، أن "إرادة المخلصين من أبناء العراق أبت إلا إن تعيد ل‍بابل مكانتها التي تستحقها، فواصلوا الليل بالنهار واستثمروا كل الجهود وهم يعرضون الوثائق التي تؤيد موقع بابل وأرثها وتاريخها، والتي تكللت بنصر جديد لتضم بابل الى لائحة التراث العالمي بعد تغييب قسري".

وتابع صالح، "نبارك لكل ابناء العراق هذا النصر الجديد، فبالأمس انضمت الاهوار الى لائحة التراث العالمي، واليوم تلتحق بابل بها وغداً سيتم ادراج المواقع الاثرية الاخرى بأذن الله بهذه اللائحة ليستعيد العراق مكانته التي يستحقها".