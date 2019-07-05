الدنمارك تتهم ثلاثة أشخاص بتزويد "داعش الارهابي" بطائرات مسيرة استخدمت في العراق وسوريا

وجهت السلطات الدنماركية الاتهامات لثلاثة أشخاص بتزويدهم تنظيم "داعش" الإرهابي بطائرات مسيرة.

وأكد المدعي كريستيان كيرك أن المتهمين الثلاثة في سن 30 عاما، ويحمل اثنان منهم الجنسية الدنماركية، كانوا يشترون خلال الفترة بين عامي 2013 و2017 بشكل متعمد ومنتظم، طائرات مسيرة صغيرة وقطع غيار لها وكاميرات حرارية ومعدات مختلفة لتسليمها لاحقا لارهابي "داعش" في سوريا والعراق.

وأشار إلى أن تلك الدرونات والمعدات تحولت في أيدي الإرهابيين إلى أسلحة في غاية الخطورة واستخدمت في الأعمال القتالية، وقال: "قد يبدو ذلك قائمة مشتريات لمشروع ترفيهي، لكن الأمر خطير للغاية".