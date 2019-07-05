التصويت على إدراج مدينة بابل على لائحة التراث العالمي

صوت أعضاء لجنة الآثار العالمية في منظمة اليونسكو، الجمعة، على إدراج مدينة بابل على لائحة التراث العالمي.

وقال التلفزيون الرسمي في خبر عاجل ان "الأعضاء في لجنة الآثار العالمية في منظمة اليونسكو صوّتوا بالإجماع، اليوم، على إدراج مدينة بابل على لائحة التراث العالمي".

وأضاف أن "وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني دعا أعضاء لجنة الآثار العالمية إلى زيارة مدينة بابل".

وبدأ مجلس التراث العالمي، ظهر اليوم الجمعة الخامس من تموز 2019، جلسته الخاصة بالتصويت على إدراج آثار بابل بقائمته.

وكان الحمداني قد أكد، لوسائل إعلام عالمية، أمس الخميس، أن اليونسكو استبعدت مدينة بابل من قائمة التراث المعرض للخطر.