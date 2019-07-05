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الشيخ جلال الدين الصغير : قرار الحكومة في شأن تنظيم الحشد الشعبي يمثل خطوة رائدة للبر والوفاء للدماء الزاكية للمجاهدين الابرار
وكالة انباء براثا
71
2019-07-05
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