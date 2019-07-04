إعتقال منتحل صفة ضابط برتبة ملازم أول وسط الحلة

أعلنت قيادة شرطة بابل، الخميس، عن إعتقال منتحل صفة ضابط برتبة ملازم أول خلال عملية أمنية وسط الحلة.

وقال المتحدث الإعلامي بإسم القيادة العقيد الحقوقي عادل العناوي الحسيني في بيان إن "معلومات وردت إلى قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بوجود شخص يسكن ضمن حي وسط الحلة، ينتحل صفة ملازم أول في إحدى دوائر قوى الأمن الداخلي ويقوم بإبتزاز المواطنين وتحديداً في (الكوفي شوبات)".

واضاف انه "تم التحري عن المتهم وجمع المعلومات"، مشيرا الى انه "بعد أستحصال الموافقات القضائية جرى إعتقاله على إثر عمليه أمنية نفذتها قوة من القسم بأمرة العقيد حيدر شاهر وبالتعاون والتنسيق مع جهاز المخابرات بالمحافظة، داخل شقة يسكن فيها".

وأشار الحسيني الى أن "المتهم دونت أقواله بالاعتراف قضائياً وإتخذت كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".