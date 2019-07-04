سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يؤكد على الشباب بالاهتمام بثقافتهم الأصيلة، لمنفعة بلدهم ومجتمعهم، وعدم التفريط بخصوصيتهم التي انفردوا بها عن بقية الشعوب

أكد سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، على أعزاءه من شريحة الشباب العراقيين، على الاهتمام البالغ بثقافتهم الدينية والمجتمعية الأصيلة، لمنفعة انفسهم وبلدهم ومجتمعهم، وعدم التفريط بخصوصيتهم التي امتازوا بها عن بقية شعوب العالم، بتمسكهم بدينهم وعقيدتهم، التي جعلت منهم أمة محترمة بين الأمم، جاء ذلك خلال استقباله وفد (تجمع نحو الهدف)، ضم طلبة الجامعات من مدن عراقية متعددة

كما اوصى سماحته الشباب العراقيين، بالتحابّب والتكاتف ووحدة الكلمة، والابتعاد عن الجدال في الخلافات المذهبية والدينية والقومية وغيرها، التي تفرق بين أبناء الشعب الواحد، الذي يحاول اعداؤه تفكيكه وغزوه فكريا،

مشددا سماحته من عدم الالتفات للثقافات الدخيلة المهلكة، والتي تريد ابعاد الفرد والمجتمع عن الله تعالى، بأثارة النزوات الآنية الزائلة بنفوس الشباب، لاستهداف عفتهم بغَمسهم بالكبائر، والعياذ بالله، ليصبحوا لقمة سائغة لهم ولأفكارهم المضللة، التي دمرت مجتمعاتهم، ولا يعرفون كيفية الخلاص منها.

وفي الختام طلب منهم أن يبلغوا سلامه ودعاءه لذويهم واهالي مدنهم الكريمة.