الأخبار

تحالف الفتح : إطلاق يد عبد المهدي في ملف الدرجات الخاصة مرهون بمعايير الخبرة وعدم تورطهم بملفات تخص المساءلة والعدالة


اكد النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر، اليوم الخميس، أن "إطلاق يد" رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في قضية إختيار أشخاص لشغل مناصب الدرجات الخاصة "مرهون" بمعايير الخبرة وعدم تورطهم بملفات تخص المساءلة والعدالة.

وقال شاكر، في حديث صحفي إن "تحالفه انفتح على الجميع من اجل إطلاق يد عبد المهدي في اختيار الوكلاء والمدراء ورؤساء الهيئات"،

مستدركا أن "هذا الدعم مرهون بتطبيق عدة معايير على هؤلاء الأشخاص، منها النزاهة والشجاعة والاختصاص والخبرة، وعدم وجود ملفات تتعلق بالنزاهة أو المساءلة والعدالة بحقهم".

وأضاف النائب عن تحالف الفتح، ان ""هدفنا هو نجاح الدولة وبالتالي تقديم الخدمات للشعب العراقي، فالسنوات الأربع الماضية غاب ملف الخدمات بسبب الحرب ضد تنظيم داعش"، مطالبا "الكتل السياسية بأن يكون لها موقف مساعد في هذا الشأن من أجل خدمة المواطن".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد وجهت، أمس الاثنين، المسؤولين الذين يديرون مناصبهم بالوكالة بالاستمرار في مهامهم، بعد تمديد الفترة الزمنية الخاصة بحسم هذا الملف إلى 24 تشرين الأول 2019.

وكان مجلس النواب العراقي، قد أنهى، أمس الأحد (30 حزيران 2019)، القراءة الأولى من تعديل قانون الموازنة.

وكانت الرئاسات الثلاث قد قررت، السبت (29 حزيران 2019)، تأجيل حسم ملف إدارة الدولة بالوكالة إلى نهاية تشرين الأول المقبل "من اجل اختيار شخصيات لإدارة مؤسسات الدولة، وانهاء ملف الإدارة بالوكالة، ودعم الحكومة في اختيار الافضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيدا عن المحاصصة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تحالف الفتح : إطلاق يد عبد المهدي في ملف الدرجات الخاصة مرهون بمعايير الخبرة وعدم تورطهم بملفات تخص المساءلة والعدالة
الداخلية تعلن اعتقال اربعة ارهابيين من "داعش" في ايسر الموصل
مفتشية الداخلية توقف ضابطًا برتبة نقيب متلبسًا بابتزاز مواطنين
جهاز المخابرات يعلن الاطاحة بـ"المسؤول العسكري الاخطر" لقاطع ناحية العظيم
الداخلية تنفي قيام وزيرها بالغاء هويات واجازات حمل السلاح
الحشد الشعبي يعلن مقتل ثلاثة ارهابيين من داعش في وادي حوران
الإعلام الامني تعلن اعتقال مطلوب نقل اكثر من 15 ارهابيا في الانبار
وزير الدفاع الإيراني يدعو نظيره العراقي لزيارة طهران
رئيس جنايات القادسية يكشف عن مواجهة ثلاثة مسؤولين بالمحافظة احكاما بالسجن
الكريطي يؤدي اليمين القانونية عضوا في مجلس كربلاء بديلا عن الخطابي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.74
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
شاكر : تيار الحكمه كل يوم يلبس ثوب مره المجلس ثم شهيد المحراب ثم المواطن واخيرا الحكمه يا ترى ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
Shaker : أشك برأيك هل المحافظ من جماعتكم لان كل الادله ضده ليش واقف مع المحافظ اتقوا الله هذه ...
الموضوع :
كيفما يكون مجلس المحافظة يكون المحافظ..!
علي بهاء سرحان الزبيدي : السلام عليـكم دولة رأيس الوزراء المحترم انا من عوائل الشهداء انا لم احصل اي مكافاه بخصوص اشتشهاد ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
عبد الناصر : هل فيه فائده اي يعني ربا ...
الموضوع :
مصرف الرشيد: 200 مليون دينار سلفة لشراء سكن عبر النافذة الاسلامية !!! والمستفادون منه حماية رافع العيساوي وموظفوا المالية
السيده فريال رضا رزوقي : ‎السلام عليكم  اخوان وتقبل الله طاعاتكم رحم الله والديكم عندي سوءول اريد جوابه من حضرتكم اني قدمت ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فتحيه الوسواسي : الساده امانة بغدد المحترمين السيده الفاضله الامينه المحترمه تحيه طيبه ارسل رسالتي هذه اليكم وكلي امل بان ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
ابو علي الحلو : هؤلاء البعض الشنيعة اخزاهم الله المحسوبين على الشيعة لا يقل خطرهم عن خطر اولئك المتربصين بالدولة الإسلامية ...
الموضوع :
لماذا يتمنى "بعض" الشيعة إسقـــاط النظام الإيراني؟!
philip mansour : ما هو مضمون قانون التقاعد رجاء ...
الموضوع :
عندما تغلب البلاغة الحكمة ...
ابو ملاك الموسوي : بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الساده عمامي افتخر تاج راسي ...
الموضوع :
الدولة المشعشعية في اهوار الاحواز وجنوب العراق
فيسبوك