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مفتشية الداخلية توقف ضابطًا برتبة نقيب متلبسًا بابتزاز مواطنين


أعلن مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، توقيف ضابط برتبة نقيب متلبساً بابتزاز المواطنين مقابل المال.

وذكرت مكتب المفتش العام، في بيان ، أن "المفرزة الخاصة بالمفتش العام لوزارة الداخلية لعمليات الضبط بالجرم المشهود، القت القبض على ضابط تحقيق برتبة نقيب منسوب لأحد مراكز الشرطة ببغداد/ الرصافة".

وأضاف البيان، أن "عملية القبض تمت على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام مفادها قيام ضابط تحقيق برتبة نقيب منسوب لأحد مراكز شرطة بغداد بابتزاز مواطنين بالمال مقابل تسيير دعاواهم الى القضاء، فضلاً عن تنفيذ قرارات القضاة".

وتابع، أن "المفتش العام جمال الأسدي وجه مفرزته الخاصة بعمليات الضبط بالجرم المشهود لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بصدد القضية بالتنسيق مع القضاة المختصين"، مبيناً أن "المفرزة قامت بجمع المعلومات عن الضابط المذكور وتحليلها وثبت لها تورطه بعمليات فساد اداري ومالي وأخذه الرشاوى مقابل انجاز الدعاوى الخاصة بالمواطنين".

وأكد بيان مكتب المفتش العام، "استحصال المفرزة أمرأ قضائياً بالضبط والتحري من القاضي المختص، ونصبت كميناً للمتهم، أسفر عن ضبطه متلبساً باستلام مبلغ 500 دولار من أحد المواطنين مقابل انجاز دعواه"، مشيراً إلى "تنظيم محضر ضبط بالمبلغ وتدوين افادة المواطن بعنوان مشتكي، واعتراف الضابط، وتم تسيير المتهم أمام قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق وفق المادة 160 من ق ع ع لسنة 1983".

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