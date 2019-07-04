جهاز المخابرات يعلن الاطاحة بـ"المسؤول العسكري الاخطر" لقاطع ناحية العظيم

أعلن جهاز المخابرات الوطني، الخميس، عن الاطاحة بـ "المسؤول العسكري الاخطر" لقاطع ناحية العظيم في ديالى.

وقال الجهاز في بيان ، إنه "اطاح بالمسؤول العسكري الاخطر لقاطع ناحية العظيم الارهابي وسام سراج كامل العزاوي والملقب ابو رياض العسكري".

وأضاف الجهاز، أن المذكور هو "الذي قاد الهجوم في ناحية العظيم سنة 2014 وشارك في خطف وقتل المواطنين الابرياء في منطقة انجانه، حيث جرت عملية الاعتقال في قضاء الدوز وفق معلومات استخبارية دقيقة من قبل جهاز المخابرات العراقي".