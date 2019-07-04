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الإعلام الامني تعلن اعتقال مطلوب نقل اكثر من 15 ارهابيا في الانبار


اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن اعتقال مطلوب نقل اكثر من 15 ارهابيا في الانبار.

وقالت الخلية في بيان انه "بجهود مستمرة ومتابعة حثيثة، القت قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على احد عناصر عصابات داعش كان يعمل على نقل الارهابيين من مكان الى اخر".

واضافت ان "هذه المطلوب نقل اكثر من خمسة عشر أرهابيا، مستغلاً معرفتة بالمنطقة"، مشيرة الى ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية تمكنت من القاء القبض عليه في محافظة الانبار".

وتابعت انه "تم عرضه على القضاء واتخذت الاجراءات الاصولية بحقه".

يذكر ان القوات الامنية تتمكن بين فترة واخرى، من اعتقال مطلوبين بتهم ارهابية في مناطق متفرقة من البلاد.

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