رئيس جنايات القادسية يكشف عن مواجهة ثلاثة مسؤولين بالمحافظة احكاما بالسجن

كشف رئيس محكمة جنايات القادسية، الخميس، عن مواجهة ثلاثة مسؤولين في المحافظة احكاما بالسجن.

ونقل مجلس القضاء الاعلى عن رئيس المحكمة عبد الله حريز جبار قوله ان "ثلاثة مسؤولين في المحافظة وهم رئيس ‏لجنة الطاقة في المحافظة ومدير مصرف ‏الرافدين فرع الديوانية ومدير حسابات مستشفى ‏‏الديوانية، تلقوا أحكاما بالسجن سبع سنوات".

واضاف ان "ذلك جاء بعد ثبوت تقاضيهم رشى".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق اشخاص بتهم "ارهابية" وجنائية.