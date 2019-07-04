الكريطي يؤدي اليمين القانونية عضوا في مجلس كربلاء بديلا عن الخطابي

افاد مصدر سياسي، الخميس، بأن زهير كاظم مرهون الكريطي ادى اليمين القانونية عضوا في مجلس كربلاء بديلا عن نصيف الخطابي.

وقال المصدر ان "زهير كاظم مرهون الكريطي ادى اليوم اليمين القانونية أمام رئيس محكمة استئناف كربلاء عضوا في مجلس محافظة كربلاء خلفا ل‍نصيف جاسم الخطابي".

واضاف ان "ذلك جاء بعد استقالة الخطابي من مجلس المحافظة وتوليه محافظا ل‍كربلاء".

يذكر ان مجلس كربلاء صوت في وقت سابق على نصيف الخطابي لمنصب المحافظ، بعدما تمت اقالة المحافظ السابق عقيل الطريحي.